Делегаты съезда "Голоса" выразили поддержку Кире Рудык

86% делегатов съезда "Голоса", который начался 29 июля, выразили поддержку главе политсилы Кире Рудык. Соответствующий вопрос был поставлен на голосование в ответ на запрос части партийцев.

Об этом сообщается в Facebook "Голоса". На съезде собрались делегаты, партийцы, народные депутаты и члены политсовета.

Лидер партии отчиталась о работе со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. После чего съезд партии продолжил свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.

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Напомним, десять нардепов "Голоса" выразили недоверие руководству партии, обвинили его в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции". После этого нардепы объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость".

В ответ в партии заявили, что политическая сила уважает коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон.