Дания передаст Украине полмиллиона доз вакцин от коронавируса
Правительство Дании приняло решение о передаче Украине партии вакцин против коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз, правда, без уточнения, каких именно препаратов.
Об этом сообщает Урядовий портал. О договоренности стало известно на встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с данским коллегой Йеппе Кофод в Вильнюсе, в рамках четвертой Конференции по вопросам реформ в нашей стране.
Отмечается, что глава украинского МИД предложил Кофоду также заключить соглашение между странами о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса. Это необходимо для упрощения поездок граждан.
"Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", – коротко говорится в сообщении.
Известно, что на Конференции министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, которая будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Возможно, в ближайшее время будет проведен бизнес-форум.
Отметим: на сегодня в Украине 62 651 человек получил вторую дозу вакцины против COVID-19, завершив личную программу по иммунизации. Всего таких украинцев уже 1 018 258. За весь период вакцинальной кампании в стране сделано 2 178 592 прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидером по вакцинации против COVID-19 в мире стала Польша. По состоянию на 8 июля из почти 38 млн людей там полностью вакцинировали 80,1% населения.
В то же время ВОЗ призвала страны не спешить с прививками против коронавируса для детей и подростков. Ведь прежде всего в вакцинации нуждаются лица из групп риска.