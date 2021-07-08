Дания передаст Украине полмиллиона доз вакцин от коронавируса

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Дания передаст Украине полмиллиона доз вакцин от коронавируса

Правительство Дании приняло решение о передаче Украине партии вакцин против коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз, правда, без уточнения, каких именно препаратов.

Об этом сообщает Урядовий портал. О договоренности стало известно на встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с данским коллегой Йеппе Кофод в Вильнюсе, в рамках четвертой Конференции по вопросам реформ в нашей стране.

Отмечается, что глава украинского МИД предложил Кофоду также заключить соглашение между странами о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса. Это необходимо для упрощения поездок граждан.

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Данные по прививкам в Украине

"Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", – коротко говорится в сообщении.

Распределение количества вакцинированных (первая доза) в Украине

Известно, что на Конференции министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, которая будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Возможно, в ближайшее время будет проведен бизнес-форум.

Распределение количества вакцинированных (вторая доза) в Украине

Отметим: на сегодня в Украине 62 651 человек получил вторую дозу вакцины против COVID-19, завершив личную программу по иммунизации. Всего таких украинцев уже 1 018 258. За весь период вакцинальной кампании в стране сделано 2 178 592 прививки.

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