Данилов о фигурантах санкционного списка СНБО: 'порешать' ни у кого не выйдет

Секретарь Совета национального безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что фигуранты санкционного списка получат должное наказание, при этом договориться и "порешать" не получится.

Об этом глава СНБО рассказал в интервью Forbes, отвечая на вопрос о возвращении подсанкционных контрабандистов на украинские таможни.

"Есть контрабандисты, на которых СНБО наложил санкции, это один вопрос. А есть уволенные таможенники, которые предпринимают попытки вернуться через суды, это другая история. Те люди, на которых были наложены санкции, которые занимались контрабандой, они никуда не делись. Кто-то пытается через инструменты влияния вернуться на таможню. Мы это видим", – рассказал он.

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Данилов отметил, что у президента Владимира Зеленского есть план, чтобы законным образом "поставить точку в этом вопросе".

Также глава СНБО добавил, что они обратились на таможню, чтобы там провели проверку в отношении тех таможенников, которые якобы были уличены в коррупции.

"Мы обратились к руководителю таможни, чтобы сделали проверку. Они считают, что это вежливые люди. Будем ли мы считать так? Посмотрим. Поверьте, никто ничего не "порешает" и не договорится", – сказал Данилов.

Напомним, что из более 100 сотрудников Государственной таможенной службы Украины, отстраненных по подозрению в причастности к контрабанде, 46 вернулись на работу.

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