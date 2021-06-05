Данилов назвал причину бездействия Франции и Германии по вопросу Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов убежден, что Франция и Германия понимают, что Россия осуществляет агрессию против Украины на Донбассе. Однако при этом обе страны стремятся не портить отношения с Москвой и не предпринимают решительных действий.

Целью таких действий европейских государств является экономическая выгода. Такое заявление Данилов сделал во время программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась в пятницу, 4 июня, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Секретарь СНБО добавил, что для того, чтобы война на Донбассе прекратилась, надо только, чтобы президент РФ Владимир Путин забрал оттуда свои войска и технику.

"Немцы это не видят? Французы это не видят? Они все видят, они все понимают. Но они делают гешефт (выгодную сделку – Ред.)...Ну тогда скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, что мы занимаемся только бизнесом, и то, что касается других вещей, нас вообще не интересует", – сказал Данилов.

Политик также подчеркнул, что не боится начала скандала из-за своих высказываний, ведь он не является дипломатом, а отвечает за национальную безопасность в нашей стране.

Напомним, Данилов заявил, что Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и украинской полуострова Крым. Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия отклонила призывы президента Украины Владимира Зеленского о поставках в страну оружия, в частности штурмовых винтовок, радиооборудования и бронетехники. В Берлине заявили, что оружие якобы не поможет остановить войну на Донбассе.