Очень 'бедный' и скандальный: что известно о судье, который решает судьбу Медведчука

Судья Печерского районного суда города Киева Вячеслав Пидпалый, который выносит решение по нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, не может похвастаться безупречной репутацией.

В СМИ есть много информации как о скандалах, связанных с его профессиональной деятельность, так и об удивительных показателях в декларации. Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из громких скандалов датируется 2014 годом, когда рассматривалось дело бывшего первого вицепремьер-министра Сергея Арбузова. Его счета, на которых по данным СМИ было более 200 млн грн, арестовали. Однако потом по решению суда, а именно Пидпалого, средства разморозили. Еще позже Генпрокуратура начала расследование по факту такого вердикта, но наказание судья так и не понес.

В 2018-м Пидпалый оскандалился тем, что дал Генпрокуратуре доступ к информации с телефона журналистки Натальи Седлецкой. Такое решение связали с делом о возможном разглашении гостайны директором НАБУ Артемом Сытником.

Также журналисты писали и о возможных коррупционных схемах с участием Пидпалого. Так, рассматривая дело о гражданском споре о договоре займа, суд обязал ответчика выплатить более 56 млн грн, из них почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн процентов и еще 8 тыс. грн судебного сбора. И это при том, что было представлено три экспертизы МВД, свидетельствующие о поддельной подписи ответчика под договором займа.

В ежегодной декларации за 2020-й Пидпалый указал годовую зарплату по основному месту работы в размере 1 196 318 гривен, а также наличные сбережения: 2 тысячи долларов, 2 тысячи евро и 50 тысяч гривен.

По данным судьи, у него нет собственного жилья, он может пользоваться комнатой в столичном общежитии или проживать в доме в Обуховском районе Киевской области. Также указал "право на пользование" автомобилем Toyota Land Cruiser, но транспортное средство не задекларировано как собственность.

Добавим, Пидпалый в 1999 году был назначен помощником судьи Верховного суда. В 2006-м его делегировали в Печерский районный суд Киева на пять лет указом третьего президента Виктора Ющенко, а после завершения каденции ему продлили судейские полномочия бессрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения двум народным депутатам Украины от ОПЗЖ: Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. В тот же день в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.