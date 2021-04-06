Чийгоз – об угрозе агрессии со стороны РФ: мы имеем дело с таким чудовищем, как Путин

В оккупированном Россией украинском Крыму сейчас очень серьезные проблемы с водой. Однако для главы РФ Владимира Путина они и жизни крымчан ничего не стоят, зато он может использовать этот аспект для того, чтобы давить на Украину или даже как повод для агрессии.

Об этом во вторник, 6 апреля, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на "Еспресо.TV" заявил народный депутат от "ЕС", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Мы имеем дело с таким чудовищем, как Путин. Поэтому есть несколько аспектов, которые дают этому чудовищу, как сказать, сумасшедшему, их использовать...Это стремление проблему с водой ставить в мире, как угрозу, какую-то гуманитарную в оккупированном Крыму – это как инструмент. То есть, пример, повод, чтобы там начать агрессию", – сказал Чийгоз.

По мнению нардепа, сейчас не стоит приуменьшать риски вторжения России в Украину, ведь есть основания для того, чтобы агрессор продемонстрировал активизацию наступательных настроений.

"Некоторые аналитики говорят, что прямого вторжения не будет. Но мы знаем, что есть такие формы, которые применились и на Донбассе, и в Крыму – это зеленые человечки, это какие-то добровольцы, какие казацкие формирования", – пояснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму признали, что ресурса водохранилищ для Симферополя "при существующих притоках и ограниченном водозаборе" хватит только на 140 дней.