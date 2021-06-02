Черниговщина стала лидером в сфере борьбы с коррупцией, – Анна Коваленко

Черниговщина стала лидером среди регионов Украины в сфере борьбы с коррупцией. Накануне "на горячем" задержали заместителя председателя ОГА.

Об этом в своем Facebook сообщила председатель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко. Глава ОГА отметила, что во время ее пребывания в должности правоохранители клали "лицом в асфальт" чиновников самого разного уровня: от поселкового головы до мэра и руководителя райадминистрации.

"В этом конкретного инциденте, я буду настаивать на быстром и прозрачном расследовании. Уже дала распоряжение максимально содействовать следствию, и предоставлять все необходимые материалы, необходимые для выяснения виновности или невиновности подозреваемого", – сообщила она.

Также руководительница ОГА отметила, что согласование от ОПУ об увольнении этого заместителя поступило ранее, а 2 июня она подписала распоряжение об освобождении этого должностного лица, напомнив, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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"Пока я возглавляю Черниговскую ОГА, никакая должность не сохранит ни одного чиновника от наказания за коррупцию", – заявила Коваленко.