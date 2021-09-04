Обещанного три года ждут, однако прошло не более трех месяцев, как я обещал написать об Алексее Навальном и его злоключениях в политике. Итак, поехали.

Год назад Навального пытались отравить, когда он направлялся самолетом из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, и лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера срочно госпитализировали. Позже в Берлине Навальный заявил, что его "заказал" (если пользоваться блатным жаргоном) или распорядился отравить сам президент России Владимир Путин.

Здесь мне хочется подчеркнуть – у меня нет никаких симпатий не только к Путину, но и ко всему его окружению, которое преступно по своей сути. Моя задача выяснить истину, а не заниматься гаданием на кофейной гуще и политическими спекуляциями. Главнокомандующий России и всех спецслужб распорядился по заявлению Алексея Навального его убрать. Тем не менее, произошли удивительные события, которые никто не желает логически анализировать и принимать к сведению.

Видео дня

1. Самолету разрешили сделать посадку в Омске, несмотря на запрет Москвы! То есть – диспетчеры аэропорта в Омске не подчинились Путину и все им "море по колено". Главное – спасти человека! Вы в это верите? Я нет. Далее.

2. В аэропорту Омска, несмотря на приказ Путина отравить "оппозиционера", самолет ждала бригада специализированной скорой помощи, которая каким-то чудесным образом вколола Навальному именно тот антидот, который спас ему жизнь!

3. Несмотря на приказ Путина убить Навального, который все игнорировали, в Омск прилетает чартерный самолет из Германии и Алексея забирают в Берлин. В историю спецоперации ФСБ или ГРУ с подачи Путина может поверить только очень наивный человек, не способный анализировать дела и поступки.

Это была операция тех же спецслужб, но с другой целью – сделать из Навального героя на тот случай, если все в России рухнет и нужен будет "вожак", который подхватит власть, оставив все как есть. "Новичок", который обнаружили на бутылке с водой и одежде Навального, скорее всего никаким образом не попал в него самого. В отчете клиники Шарите, где лечился Навальный, ничего об этом самом "Новичке" не говорится. Это шапито мирового масштаба.

Пособия как сотворить героя, писались еще в дореволюционной России. Герой должен иметь в своей жизни два события: А. неудачное покушение на его жизнь (удачное снимает все вопросы). Б. тюремный срок за свою политическую деятельность. Все это теперь есть у Навального. Он, как считают миллионы в России, – герой нашего времени. Эти миллионы никогда не анализировали ни жизнь своего героя, ни его устремления.

Напомню всем один и очень яркий эпизод его жизни в 2013 году, когда суд в Кирове вынес ему приговор по Кировлесу с реальным сроком. Тем не менее Навальный вышел на свободу уже на следующий день по протесту прокурора. Единственный случай на всю Россию до сих пор! Ни сам Навальный и никто не скажет – кто заходил в камеру Навального после суда и о чем они говорили минут двадцать?

После того, как Алексей триумфально вернулся в Москву, он принял участие в выборах Мэра Москвы и что самое интересное – пройти все предвыборные фильтры, собрать необходимые подписи и зарегистрироваться ему помогла партия Единая Россия, которую он так свирепо поносил за коррупцию. Выборы он не выиграл, но картинка их легитимности размножилась во всех западных СМИ. Спасибо, Леша, за поддержку преступной власти. Деньги не пахнут.

Свою карьеру "оппозиционера" Навальный начинал с того, что "разоблачал" неугодных акционеров Транснефти, информацию о которых ему сливало руководство компании с хорошим гонораром. Из партии Яблоко его выгнали за националистические высказывания и призывы. Его комментарии в адрес Грузии и Крыма всем известны.

Чего не отнимешь у Алексея – это его идеальная семья с точки зрения западных политиков и общества. Там таких любят. Симпатичная жена и двое талантливых детей. Это очень хорошее дополнение для картинки Героя.

Сможет ли Навальный быть полезен России и действительно ли его решил отравить Путин? Мы скоро узнаем, но его возвращение самолетом авиакомпании "Победа", вызывает немало дополнительных вопросов. Навальный – не самоубийца, и он знал, что его в России посадят. Оставаться в Германии не имело никакого смыла – он терял все, к чему рвался всю жизнь. Власть и деньги. Быть оппозиционером в изгнании он не хотел.

Есть ли сейчас шанс взойти на престол после Путина? Вероятно, есть, но мизерный. Россия распадется, и Навальный останется у разбитого корыта. Имеет ли он какое-то отношение к российской оппозиции? Безусловно. После того, как не стало Бориса Немцова, его прочат в лидеры российской оппозиции, и тут пока больше вопросов, чем ответов. Он не агент Кремля или Лубянки, только он – не самостоятельная фигура, способная принимать решения без оглядки на тех, кто у кормила власти. С коррупцией в России ведут борьбу все, кому не лень, начиная с Путина, пусть попробует побороться с мафией и неофашизмом.

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