В 2015 году в МВД был создан отдел по делам ветеранов.

Им руководил капитан милиции Василий Васильевич Мельник, рядовой Добровольского батальона МВД "Киев-2".

Когда я с ним познакомился, то узнал, что он, будучи пенсионером МВД, пошёл весной 2014 года добровольцем защищать Украину и в январе 2015 года потерял ногу после обстрелами "Градами" под Волновахой.

У Василия был новенький суперсовременный протез с электронным управлением, самый лучший из тех, о которых можно только мечтать.

Видео дня

Я спросил Василия: "сколько стоит этот протез и неужели украинское государство приобрело такой дорогой протез для простого милиционера?"

Он ответил, что протез ему поставили в Германии. Стоил он 67 тысяч евро. А оплатил протез и операцию по его установке Ефим Леонидович Звягильский.

Я спросил Василия: "были ли Вы знакомы? Почему Ефим Леонидович так поступил?"

Капитан Мельник сказал, что он никогда не был с ним знаком. Просто командир добровольческого батальна "Киев-2" Богдан Войцеховский обратился к Ефиму Леонидовичу, которого он знал лично, и попросил помочь бойцу, который лишился ноги, защищая Украину.

Я был глубоко тронут этой жизненной историей и в зале Верховной Рады впервые подошёл к Ефиму Леонидовичу и поблагодарил его за помощь простому добровольцу-милиционеру, пошедшему защищать Украину.

Ефим Леонидович сказал мне, что он купил уже с десяток самых лучших протезов нашим Защитникам и добавил:

"Я люблю помогать людям, Антон. Ведь всех денег на тот свет с собой не унесёшь!".

С тех пор мы дружили с Ефимом Леонидовичем. Я иногда заезжал к нему на чай в его "вечный кабинет" в Комитетах Верховной Рады и с удовольствием слушал его долгие рассказы про политическую историю Украины, про Донбасс, про то, как он сделал легендарную шахту имени Засядько лучшей и самой современной в СССР.

Сегодня Ефима Леонидовича не стало…

Ему было 88 лет …

Мощный, закаленный в молодости работой в шахте, организм не выдержал испытание ковидом.

Василий Васильевич Мельник так и не встретился с Ефимом Леонидовичем. Но будет до конца жизни помнить человека, который ему бескорыстно, от всей души, помог.

Замечательной доброты и замечательного ума был человек Ефим Леонидович Звягильский…

Вечная ему память!

Пусть среди нас будет больше таких добрых людей, как Ефим Леонидович Звягильский!