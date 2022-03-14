Чехия готовит военную помощь Украине еще на $31,5 миллиона

Правительство Чехии планирует увеличить военную помощь Украине, которая уже 18 день сражается против российских оккупантов. Пакет помощи будет составлять не менее 31,5 миллиона долларов.

Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Вацлав Смолька в комментарии CNN в воскресенье, 13 марта. Он не стал вдаваться в детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить "необходимые материалы".

Чехия уже обязалась 26 февраля отправить "партию оружия в Украину" на сумму более 8,5 млн долларов в "место по выбору украинцев".

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что страна отправляет "автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы к ним на сумму 188 миллионов чешских крон" для поддержки украинского правительства в его борьбе против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 12 марта санкционировал дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины на сумму в $200 млн. Новый пакет включает стрелковое оружие, противотанковые и зенитные системы обороны.

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