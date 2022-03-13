Противотанковое оружие и зенитные системы: США передадут Украине военную помощь на $200 млн

В субботу, 12 марта, президент США Джо Байден санкционировал дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины на сумму в $200 млн. Новый пакет включает стрелковое оружие, противотанковые и зенитные системы обороны.

Об этом сообщает The Reuters, ссылаясь на сведения от высокопоставленных чиновников в Белом Доме. С начала января стоимость военных поставок от США в качестве помощи Киеву перед реальной военной угрозой РФ превысила $1,2 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что в Белом Доме одобрена директива о "четвертом сокращении внутренних оборонных запасов" в целях снабжения украинской армии необходимым оружием для противостояния армии агрессора.

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"Соединенные Штаты выражают свое восхищение мужеством и мастерством Вооруженных Сил Украины, которые уже третью неделю упорно противостоят оккупации и военной агрессии России. Наше государство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать, как украинских военных, так и простых граждан. Это значит, что мы увеличим и гуманитарную помощь в те регионы, которые наиболее пострадали от ведения боевых действий", – заметил американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Белого Дома Джо Байден обратил внимание, что Москва уже проиграла в своей наступательной агрессии против Украины.

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