Чего нельзя никогда забывать в отношениях с нынешним руководством России. Особенно перед возможной встречей.

Я уже рассказывал, об одной из своих встреч с Борисом Ельциным, когда удалось его уговорить принять украинскую версию важной формулы т.н. Большого российско-украинского договора: "стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ ". А именно: "подтверждают незыблемость ... границ", против чего Россия категорически возражала. (Https://www.facebook.com/ photo? fbid = 588105501268620 & set = t.100002075255322).

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Недавно я отримав тогочасну російську трактовку цього факту на телеканалі НТВ. Текст із російського оригіналу - тому такий його розмір і формат. На жаль.

Дія цього договору припинена ВР України в грудні 2018 року у зв'язку з російською агресію проти України.

До речі, цей договір був підписаний президентами України і Росії, ратифікований парламентами обох країн і зареєстрований у Раді безпеки ООН як базовий міждержавний договір.

Але В. Путін у 2014 році цинічно порушив не тільки цей договір.

І тепер він щось говорить про "единство народов" ?

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