'Часы уже начали обратный отсчет': Подоляк напомнил России об историческом провале

Советник главы Офиса президента Украины напомнил о развале Российской империи после вступления в Первую мировую войну. Он отметил, что история безжалостна к азартным играм тиранов, и обратный отсчет для России из-за войны в Украине уже начался.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter вечером понедельника, 25 апреля. Подоляк подчеркнул, что в 1914 году, когда Российская империя вступила в Первую мировую войну, народ аплодировал "в патриотическом угаре, предвкушая будущие победы".

По его словам, тогда никто не мог и представить, чем это все закончится и какая участь ждет царя.

"Никто не мог предположить, как повернется история через три года: чем она закончится для империи и какая судьба постигнет императора", – сказал Подоляк.

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Он добавил, что сейчас московские лидеры, сидя "в золотых кабинетах", легко принимают решения про обстрелы украинских городов, думая, что падение экономики их не коснется и последствий для России не будет.

"Российские власти решают обстреливать украинские города, сидя в золотых кабинетах Москвы. Им может казаться, что война далека, они вечны и падение экономики их не коснется. Но история безжалостна к азартным играм тиранов. Часы уже начали обратный отсчет", – подытожил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подоляк намекнул России о "карме" за убийства детей. Он указал оккупантам на частые "производственные казусы", в частности, на взрывы на нефтебазе и военной части Брянска.