Бутусов подрался с Шуфричем в прямом эфире: цитаты нардепа, спровоцировавшие стычку. Видео

Украинский журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестором Шуфричем. Инцидент произошел в пятницу вечером, 18 февраля, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Видео потасовки опубликовал телеканал "Украина 24". В эфире политики и общественные деятели обсуждали действия "военного кабинета" Украины в условиях российской агрессии.

На протяжении эфира Шуфрич критиковал пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко за то, что тот якобы "решил повоевать" в 2014 году, когда "доллар был по 9 гривен", а стороны уже "почти договорились", и "погибших стало 300".

Видео дня

Он также заявил, что Порошенко якобы "получил 75 миллионов долларов от Путина за свою фабрику в Липецке", поэтому его следует "удалить из "военного кабинета". Лидер "ЕС" пригрозил ему судом и заявил, что Шуфрич распространяет ложь и кремлевские нарративы.

"Досталось" и премьер-министру Украины в 2014–2016 годах Арсению Яценюку, который отметил, что если ВСУ не будут отвечать на действия врага, то покажут свою слабость.

"Когда при нем (Яценюке. – Ред.) забрали Крым, так он боялся нос из кабинета высунуть", - прокомментировал его слова Шуфрич.

Такие словесные перепалки длились весь эфир. В какой-то момент Шуфрич даже покинул студию, но, когда вернулся, заявил, что удар должен иметь ответ, но только тогда, когда это был реальный удар по реальным целям с реальными последствиями.

По его словам, "ОБСЕ не раз подозревала стороны в договорных обстрелах".

После этого Бутусов начал утверждать, что такой формулировки нет в отчетах СММ ОБСЕ. Он также подчеркнул, что сейчас не время пускать на эфиры людей, которые распространяют пропаганду Кремля.

"Вы созвали программу "Военный кабинет", здесь человек сидит и врет. Зачем такое в эфире говорить? Сейчас идет война: вчера (17 февраля) было обстреляно 27 населенных пунктов Украины, ранено 5 мирных жителей, люди получили осколочные ранения, контузии, дети бегут из садика. Сегодня (18 февраля) у нас 50 обстрелов, применяется артиллерия, обстреливают 12 населенных пунктов. Мы в этот момент, с названием таким "Военный кабинет", слушаем такую дурь от Шуфрича и Мураева. Был бы "военный кабинет" – их бы к стенке уже поставили за это. Это позор! Во время войны предатели в студии имеют право вообще подавать голос", – подчеркнул журналист.

Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за то, что он "закрыл каналы Мураева и ОПЗЖ, и призвал его "закрыть" собственников этих каналов.

Кроме того, спустя какое-то время Бутусов попросил не давать этим двум политикам слова.

Со своей стороны, Шуфрич заявил, что "предатель он или нет – пусть устанавливает суд". И начал рассказывать о свободе слова и людях с разными взглядами в "красивой Украине, которая говорит на разных языках, в частности на венгерском и русском".

После этого Бутусов подошел к нему и ударил его рукой в лицо. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой оба оказались на полу. Другие гости эфира пытались их разнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что не может назвать Российскую Федерацию агрессором.

В конце декабря прошлого года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трех компаний, связанных с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Речь идет о компаниях "Тайм Медиа", "Телепростір" и "Медиахолдинг Новости".

ООО "Телепростір" – это телекомпания, принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Она вещает под брендом UKRLIVE. Также Шуфрич является совладельцем "Медиахолдинга Новости". Это компания, которую зарегистрировали сотрудники 112 Украина, NewsOne и ZIK.