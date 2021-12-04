Бурбу попытались выдворить из Украины: названа причина

Бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу, 3 декабря, хотели выдворить из страны как нелегала. Это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету в Украину.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные информированные источники. Бурбу не хотели пускать в страну по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник.

Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну.

Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей.

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Напомним: Василий Бурба заявил, что он намерен подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали заявления главы государства на пресс-марафоне.

Кроме того, генерал-полковник рассказал о давлении на него в начале года из-за "вагнергейта". Якобы от него требовали отрицать существование спецоперации по задержанию российских наемников, известных как "вагнеровцы". Из-за отказа семью Бурбы выселили из дома в Конча-Заспе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бурба назвал три причины провала спецоперации по "вагнеровцам". Он упомянул о "кроте" во власти, плохой подготовке с украинской стороны и хорошей работе беларусской контрразведки.

Он также заявил, что перед увольнением представил президенту Владимиру Зеленскому план проверки провала спецоперации по "вагнеровцам". Однако через пару дней Бурбу уволили.