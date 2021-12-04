Бурбу попытались выдворить из Украины: названа причина

София Закревская
Политика
1 минута
26,3 т.
Бурбу попытались выдворить из Украины: названа причина

Бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу в пятницу, 3 декабря, хотели выдворить из страны как нелегала. Это произошло в аэропорту "Борисполь" по его прилету в Украину.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные информированные источники. Бурбу не хотели пускать в страну по паспорту прикрытия, который показал экс-чиновник.

Ситуация разрешилась только спустя три часа – после того, как помощник бывшего главы разведуправления привез его настоящий паспорт. Только после этого Бурбу было решено все-таки пустить в страну.

Известно, что представители Государственной пограничной службы в аэропорту долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить экс-чиновника. Кроме того, они просили, чтобы Бурба провел целый год за границей.

Видео дня

Напомним: Василий Бурба заявил, что он намерен подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали заявления главы государства на пресс-марафоне.

Кроме того, генерал-полковник рассказал о давлении на него в начале года из-за "вагнергейта". Якобы от него требовали отрицать существование спецоперации по задержанию российских наемников, известных как "вагнеровцы". Из-за отказа семью Бурбы выселили из дома в Конча-Заспе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бурба назвал три причины провала спецоперации по "вагнеровцам". Он упомянул о "кроте" во власти, плохой подготовке с украинской стороны и хорошей работе беларусской контрразведки.

Он также заявил, что перед увольнением представил президенту Владимиру Зеленскому план проверки провала спецоперации по "вагнеровцам". Однако через пару дней Бурбу уволили.

УкраинаЧВК ВагнераГлавное управление разведкиМинистерство обороны УкраиныГосударственная пограничная служба УкраиныВасилий Бурба