Бродский о катастрофе с COVID-19 в Украине: мы теряем больше людей, чем РФ, США и Индия вместе взятые

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина в нынешнюю волну COVID-19 теряет больше людей, чем Россия, США и Индия вместе взятые. По его словам, к таким последствиям привела плохая подготовка власти к волне коронавируса и провал кампании по вакцинации населения.

Бродский подчеркнул, что после пресс-марафона президента Владимира Зеленского сложилось впечатление, что глава государства оторван от реальности и не имеет ни малейшего представления о действительном положении дел в стране. Такое мнение Бродский выразил в материале "Терпеть ненавижу, или Как отмотать срок ЗЕ".

"Зеленский – в космосе, он оторван от реальности. Это мое главное впечатление от пресс-марафона. Он не то, что не улавливает какие-то оттенки жизни людей, он очень сильно оторван от реалий. Наведу только один пример: Владимир Александрович считает, что страна очень хорошо подготовилась к очередной волне ковида. В качестве аргумента говорит – подготовлено 90 тыс. госпитальных коек, оснащенных кислородом. Наверное, это много, но эти цифры из разряда советских "надоев на душу населения", они не раскрывают сути происходящего", – отметил Бродский.

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В то же время он отметил, что в небольших городках и селах к пенсионерам с температурой скорая помощь зачастую даже не выезжает и не диагностирует коронавирус. Такая ситуация, по мнению Бродского, может свидетельствовать лишь о том, что количество умерших от коронавируса в глубинке в несколько раз выше, чем в крупных городах.

Также он обратил внимание, что реальные цифры говорят о том, что Украина уже давно занимает первое место в мире по смертности от COVID-19.

"А вот объективные данные: если анализировать смертность не в абсолютных единицах, а взять в процентах на 1 млн жителей, то Украина давно уже занимает первенство в мире. Журналисты OBOZREVATEL посчитали, что в процентном выражении мы теряем больше людей, чем РФ, США и Индия вместе взятые", – подчеркивает Бродский.

При этом он отметил, что реальная картина существенно отличается от официальной украинской статистики. Так, Бродский говорит, что Минздрав не замечает примерно половину смертей от коронавируса. По его словам, каждый год в октябре ежедневно умирало примерно 1600 украинцев, в то время как сейчас цифра выросла до 3000 человек.

"Очевидно, что эти "1400+" смертей – это последствия пандемии. Но вы посмотрите на данные, публикуемые МОЗ: 600 смертей в день от COVID, 700, ну максимум 800. А от чего умирают остальные украинцы, смерти которых фиксирует Минюст? От радости жить в это счастливое время? МОЗ то ли сознательно, то ли вследствие непрофессионализма "не замечает" примерно половину смертей от коронавируса", – отметил глава редакционного совета OBOZREVATEL.

Кроме того Бродский посетовал, что правительство не смогло заблаговременно подготовиться к вакцинальной кампании и донести необходимую информацию до населения. Вместо этого украинцы побежали вакцинироваться под шоковым влиянием статистики смертности уже в октябре. При этом Украина до сих пор занимает одно из последних мест в Европе по количеству привитых граждан.

"Иными словами, в результате профессиональной и слаженной работы Кабмина вообще и МОЗ в частности мы на одном из последних мест по вакцинации в Европе. Но слышали ли обеспокоенного по этому поводу Владимира Зеленского? Взял ли он на себя хоть толику ответственности за жизни людей? Я слышал только "средние надои по палате" и "Ляшко – молодец", – резюмировал Михаил Бродский.

Напомним, что на 1 декабря, по данным Министерства здравоохранения, количество всех случаев заражения коронавирусом составляет 3 450 341, из которых 86 532 летальных и 2 972 192 – выздоровления. Приблизительно 391 тыс. украинцев продолжает болеть.