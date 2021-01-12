Бродский назвал категорические условия для проведения выборов на Донбассе

Для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса Украина должна получить контроль над своими границами.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ни пяди нашей земли мы не должны отдать русским. Никаких выборов без границы мы не должны проводить… Другое дело, я бы временно закрыл этот конфликт. Пусть варятся в своем соку. Но есть один момент, я не обладаю всей информацией и не участвую в этих переговорах. Я не знаю, о чем идет речь и какой план у Зеленского. Может у него есть секретный план, и он делает все правильно, и мы с вами все увидим шикарную развязку этой истории. Он же обещает, я жду. Но я бы закрывал границы", – сказал он.

Бродский отметил, что без контроля Украины на выборах победят одни "бандиты".

"Они пусть делают, что хотят. Они выберут однозначно бандитов. Потому что никаких открытых и честных выборов под автоматами там не будет. Зазомбированное население российским телевидением. Нужно как минимум включить украинские телеканалы, рассказать людям правду и только после этого проводить выборы", – пояснил он

Также Бродский высказал мнение, что Минские соглашения – это акт о капитуляции.

"Они были подписаны под дулами пушек. И что там подписано, я не принимаю. Выхода нет, нужно закрыть границы и прекратить играться", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский сказал, что президент Владимир Зеленский смог добиться определенных успехов на своей должности, но все равно не оправдал всех надежд.