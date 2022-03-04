Брэнсон о наказании РФ за вторжение в Украину: должна ощутить всю силу экономической и социальной изоляции

Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции. Свободный мир обязан сделать все возможное, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина и его сторонников изменить курс и прекратить эту войну.

Об этом идет речь в статье миллиардера, основателя компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Он уверен, что война Путина всегда была войной против собственного народа, против голосов, предупреждавших его амбиции и призывавших к более мирному курсу.

"Ужасные изображения, которые мы видим сейчас, являются ярким напоминанием о том, что мы не имеем дело со "специальной военной операцией", как это называет президент Путин. Это полная захватническая война, неспровоцированное нападение, начатое одной нацией против своего мирного соседа", – считает Брэнсон.

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Он заявил, что твердо поддерживает суверенитет Украины как независимой нации, право ее народа выбирать свою судьбу, свободную от постороннего вмешательства.

"Поэтому я выступаю за сильнейшие санкции против России, ее лидеров и ее экономики. Свободный мир должен сделать все возможное, чтобы заставить Путина и его сторонников изменить курс и прекратить эту войну. Кровопролитие должно прекратиться сейчас. Военные преступления должны прекратиться. Российские войска должны отступить", – подчеркнул миллиардер.

Брэнсон добавил, что смотрел на "мальчишеские лица" пленных российских солдат, которые со слезами звали своих матерей.

"Все, что я вижу, – это страх, беспокойство и разочарование людей, отправившихся в саморазрушительное путешествие, на которое даже некоторые из наиболее последовательных поклонников Путина никогда не подписывались", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США подсчитали, что 90% российских войск сейчас находятся в Украине. В Пентагоне констатировали: Вооруженные Силы дают им достойный отпор по всем направлениям.

#stopwar

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