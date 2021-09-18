Справка. Большой фашистский совет (Gran Consiglio del Fascismo) – государственный орган, который существовал в Италии в 1922-1943 годах. В состав совета входили лидеры фашистской партии, спикеры обеих палат парламента и ключевые министры. Совет контролировал деятельность правительства, рассматривал законопроекты перед тем, как они должны были быть приняты парламентом, вводил санкции и ограничения, контролировал средства массовой информации, утверждал списки депутатов парламента перед тем, как выносить их на голосование. Часто совет подменял собой функции правительства и парламента, которые в условиях фашистского монобольшинства свелись к декоративным.

Именно с помощью БФР Бенито Муссолини установил и осуществлял фашистский режим в Италии.

По иронии судьбы, переворот 25 июля 1943 года, в результате которого Муссолини потерял власть, состоялся также на заседании Большого фашистского совета.

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На фото: Акилле Стараче, секретарь Совета национальной безопасности и обороны... Сорри, Большого фашистского совета в 1931-1939 годах. Никого не напоминает?

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