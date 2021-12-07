'Большая стройка' Зеленского развивает новую инфраструктуру вплотную к линии фронта – Мининфраструктуры

Реализация инфраструктурных проектов по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" активно ведется, в том числе в непосредственной близости от линии соприкосновения на Востоке Украины.

Об этом в своем обращении по случаю Дня Вооруженных сил Украины заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что два года назад инфраструктурная программа "Большая стройка" началась именно с Востока Украины, чтобы продемонстрировать жителям оккупированных территорий изменения, происходящие на неоккупированной стороне.

"За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий. Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, сейчас получает новые дороги и мосты", — написал в Facebook министр.

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По словам Кубракова, в ближайшее время в восточных областях начнется строительство 2-х аэропортов и железнодорожной сети. Это будет иметь большое значение как для жителей прифронтовых районов, так и для военнослужащих, так как качественная инфраструктура обеспечивает быструю связь с остальными регионами страны и символизирует путь возвращения к мирной жизни.

"Мы строим новую страну вплотную к линии фронта. Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба, и какие именно ценности мы защищаем", — написал Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ведется строительство новой областной многопрофильной больницы, которая будет обслуживать 2,5 млн жителей восточных областей.