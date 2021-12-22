"Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны", – написал в своем микроблоге известный специалист по постсоветскому пространству, бывший посол Соединенных Штатов в Москве и Киеве Майкл Макфол.

В этом ироничном замечании американского эксперта на самом деле заключается суть проблем, происходящих на востоке Европы. Российский президент Владимир Путин на коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил, что России больше "некуда отступать". Но как раз Макфол и указывает – есть куда, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Россия оказалась первой из стран Европы, кто вопреки международному праву и собственной Конституции аннексировал часть территории сопредельного государства. Россия до сих пор без всяких правовых оснований – и, между прочим, не таясь – размещает свои войска на фактически аннексированных территориях Молдовы и Грузии. И тайно – на Донбассе.

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Россия первой начала милитаризацию постсоветского пространства, став страной-инициатором ОДКБ. В своих предложениях Соединенным Штатам и другим государствам-членам НАТО Россия предлагает запретить расширение НАТО на территорию бывшего Советского Союза. Но не предлагает одновременно распустить ОДКБ, организацию, которую Россия пытается превратить в альтернативу НАТО на постсоветском пространстве.

Причина нестабильности, думаю, вовсе не в том, что Соединенные Штаты и Европейский союз "продвигаются" в направлении Украины и других бывших советских республик. Причина нестабильности, уверен, в том, что в России считают государственность этих республик временным явлением и пытаются ограничить как их собственный суверенитет, так и не дать возможность другим странам развивать отношения с ними, как с самостоятельными государствами.

Именно это объявляется причиной нестабильности – то, что цивилизованный мир относится к суверенным государствам как к суверенным государствам, а Россия – нет. И да, уверен, это политически опасно. Нельзя спустя три десятилетия после краха СССР жить мечтой о скором воскрешении погибшей империи.

При этом на территории Дальневосточного федерального округа – а это 40 процентов территории России – проживает всего 8 миллионов человек, пять с половиной процентов от населения всей России. И количество жителей постоянно убывает. В соседнем Сибирском федеральном округе с также убывающем населением проживает 17 миллионов человек – на территории, которая составляет 25 процентов территории всей России. Вот просто вдумаемся в эти цифры: на большей части территории России живет всего 25 миллионов человек из 146 миллионов. И вместо того, чтобы задуматься об этой очевидной диспропорции, о развитии пустеющих Дальнего Востока и Сибири, в Кремле озабочены Украиной и ее стремлением к европейской и евроатлантической интеграции.

Впрочем, похоже, опустошить Крым гораздо проще, чем населить Дальний Восток. С этим спорить я не буду.