Более половины украинцев поддержали перевыборы в Верховную Раду – опрос

54% украинцев выступают за проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

В то же время 37% опрошенных против досрочных перевыборов, а 9% не определились. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

На счет внеочередных выборов президента мысли украинцев разделились поровну – 46% за и 46% против, еще 8% затруднились ответить.

Респонденты с Востока чаще других отмечали, что нужно провести внеочередные выборы и в парламент, и президента. А опрошенные из Киева давали подобные ответы реже других.

Также украинцев спросили, что может обеспечить повышение эффективности деятельности власти.

Среди ответов лидировали "полная перезагрузка власти – новые лица, которые ранее не были в политике, профессионалы различных сфер" (39%) и "приход сильного лидера" (35%).

Опрос проведен в период с 27 января по 5 февраля 2021 года. Опрошено 2400 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Украинский институт будущего (Ukrainian Иnstitute for the Future) – это независимый аналитический центр, который прогнозирует изменения в стране и мире и моделирует возможные сценарии развития событий. Эксперты UIF формулируют практические рекомендации правительству к действиям в виде докладов, аналитических записок, законопроектов и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,2% украинцев, которые определились и приняли бы участие в выборах.