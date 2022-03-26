Боевики ЧВК 'Вагнера' планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля, – советник главы Минобороны

Боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Такую информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в интервью CNN. Он отметил, что все доказательства относительного заговора будут представлены Международному суду.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.

По его словам, украинская разведка отслеживала группу в Украине и за ее пределами. Несколько боевиков были убиты внутри страны, их идентифицировали по уникальным жетонам.

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Лубкивский добавил, что Зеленский неоднократно обязывался оставаться в Украине, чтобы руководить обороной страны. Это, по его словам, поднимает боевой бух армии и украинского народа.

"Боевой дух армии очень высок, потому что наш президент находится в Киеве, наш премьер-министр и наш парламент здесь. Это очень важно для поддержки людей на местах, для поддержки украинской армии, и это очень хороший сигнал международному сообществу", – сказал Лубкивский.

Отметим, что ЧВК "Вагнера", вероятно, финансируется Евгением Пригожиным, олигархом близким к Кремлю и известным как "шеф-повар" Путина.

Ранее издание The Times сообщало, что на жизнь Зеленского только за первую неделю войны было совершено минимум три покушения. Москва не оставляет попыток любой ценой захватить и столицу Украины, и все государство.

По данным издания, приказ ликвидировать президента Украины получили две группировки, одна из них сформирована из наемников ЧВК "Вагнера". За это, по данным The Times, Кремль посулил им солидное вознаграждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде задержали диверсионно-разведывательную группу во главе с агентом ФСБ России. Оккупанты планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также диверсии в Киеве и других регионах страны.

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