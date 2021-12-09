Блинкен о конфликте России и Запада и будущем Украины: двери НАТО остаются и будут оставаться открытыми

В вопросе противостояния Российской Федерации и Запада на кону стоит нечто высшее, чем даже территориальная целостность Украины, поскольку Кремль бросил вызов всему устоявшемуся мировому порядку. В связи с этим Москва должна понимать, что двери НАТО остаются открытыми для всех государств, которые стремятся к членству и соответствуют критериям, заявленных Альянсом.

Такую позицию выразил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает издание The Wall Street Journal. Если российский лидер Владимир Путин обеспокоен безопасностью своей страны в связи с расширением Альянса, то Белый Дом готов обсуждать этот вопрос на любом уровне, выслушивая предложения.

"Сегодня мы понимаем, что обострение отношений между Россией и Западом ставит на кон более важные вещи, чем даже Украина. Эта проблема затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать геополитическая система. Вашингтон дал ясно понять, что не может сквозь пальцы смотреть, когда одна страна диктует другой, в каком направлении ей двигаться, в какие союзы вступать..", – пояснил американский чиновник.

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Отмечается, что таким образом Блинкен ответил на вопрос журналистов относительно вероятном вторжении РФ и Китая в Тайвань. Госсекретарь упомянул Украину как пример того, что расширение собственных границ за счет более зависимых государств – неразумная мера, способная привести к необратимым последствиям. Однако, как именно готовы реагировать США в подобных случаях, чиновник Белого Дома давать подробные комментарии отказался.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден поделился подробностями переговоров с Владимиром Путиным по части вероятности вторжения в Украину. По словам лидера США, для России это будет означать невиданные и беспрецедентные экономические санкции.