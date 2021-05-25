Благодаря новой "земельной Конституции" громады наконец смогут распоряжаться землей, – Кирилл Тимошенко

Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №1423-IX, подписанный президентом Владимиром Зеленским, уже получил неофициальное название – "земельная Конституция". Этот документ передает в коммунальную собственность государственные земли за пределами населенных пунктов.

Об этом во время Форума "Украина 30. Земля" во вторник, 25 мая, заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко. По его словам, таким образом впервые в Украине громады получают для себя гораздо больше возможностей по распоряжению земельными ресурсами.

"Благодаря президенту Украины, благодаря Верховной Раде, Кабинету министров и благодаря громадам, все мы вместе добились того, что земельная реформа вышла на новый уровень и наконец-то пошла уже с большой скоростью. И мы практически уже в финале того, чтобы заработал полностью открытый, цивилизованный рынок земли", – сказал Тимошенко.

По его словам, Офис президента и Кабмин заинтересованы в том, чтобы громады начали управлять землей самостоятельно. Это в том числе позволит еще шире участвовать в реализации президентской программы "Большая стройка", в частности в строительстве школ, садиков, больниц и другой социальной инфраструктуры.

"Не все громады пока понимают, какая именно это ответственность, но, думаю, в ближайший год или полгода они поймут, что это не только возможности. Это и ответственность за то, что будет на земле в твоей громаде, кто будет ею управлять и так далее", – сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в рамках "Большой стройки" в 2021 году проходит масштабное восстановление и строительство объектов социальной инфраструктуры. В течение года во всех регионах будут построены и реконструированы 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи.