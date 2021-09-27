Бизнес – не источник финансирования депутатских прихотей: Кира Рудык о шагах 'Голоса' для поддержки предпринимателей

Правительство взяло на вооружение предложение партии "Голос" об особенностях работы для вакцинированных людей во время карантина, но предприниматели требуют больше системной поддержки как во времена локдауна, так и в целом. Им нужны системные и взвешенные шаги.

Такое мнение в своем блоге на Lb.ua выразила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Мы приветствуем, что правительство уже использует некоторые наши предложения. Но этого недостаточно, чтобы поддержать предпринимателей и побудить экономику к более быстрому восстановлению. Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не создавать проблем для бизнеса (точнее, не ухудшать уже созданы коронавирусом вызовы), а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие будет заблокировано", – подчеркнула нардеп.

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"Голос" разработал план поддержки бизнеса, который, по словам Киры Рудык, содержит несколько несложных шагов:

Перенаправить 10 млрд гривен для поддержки предпринимателей. Этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун. Принять законопроект "Голоса" №5132, который предусматривает продление моратория на проверки бизнеса и освобождает от уплаты ЕСВ предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу во время локдаунов. Не принимать законопроект №5600, который фактически является финансовым террором для украинцев. Вместе с тем, есть альтернатива – законопроект "Голоса" №5600-1, который гарантирует равные налоговые правила для всех и отменяет налоговые льготы для олигархического бизнеса и монополий. Долгосрочное снижение налогового давления на предпринимателей и наемных работников. Речь идет о налогах на доходы физических лиц, ЕСВ и снижение налога на труд с 41,5% до 35%.

"Украинские чиновники и депутаты монобольшинства воспринимают малый и средний бизнес, как бесконечный источник денег для своих проектов и прихотей. Но только поддержка предпринимателей позволит не только преодолеть последствия коронавируса, но и сформирует фундамент для долгосрочного экономического развития и высокого уровня жизни украинцев", – подытожила лидер партии "Голос".