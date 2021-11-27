Билецкий: арест 'вагнеровцев' мог привести к новым санкциям против РФ

Лидер Национального Корпуса и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий считает, что срыв операции по захвату 33 боевиков ЧВК "Вагнера" ​​лишил Украину серьезных козырей в противостоянии с Россией, в частности, в вопросе обмена пленными и наложения на РФ новых санкций. Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова".

“Из того, что сказал сегодня Владимир Александрович - он сказал, что такая операция поссорила бы нас с Эрдоганом, да? Понимаете, ну, это как говорить, что стрельба на фронте поссорит нас, например, с россиянами. Это правила игры разведок мира - мы или играем в детском саду, в какой-то песочнице копаемся, или мы играем в серьезные игры. Безусловно, скорее всего турки бы сказали нам: "но-но-но, так больше не делайте", но у нас был огромный козырь на руках, 33 боевика, в том числе тот, кто мог давать показания по сбитому Боингу. Это могли быть новые санкции, это могли быть возвращены десятки и десятки украинцев, обменены. В конце концов, это мог быть выход Украины в высшую лигу, - считает Билецкий.

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В то же время Билецкий заявил, что не верит в аргументы Зеленского, поскольку они противоречат обнародованным фактам и документам, а также предварительным заявлениям самого президента.