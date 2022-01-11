Безвиз с США: Климкин назвал три условия для Украины

Введение безвизового режима между Украиной и Соединенными Штатами Америки является сугубо политическим вопросом. Впрочем, есть три условия для такого решения США, в частности – соответствующее состояние борьбы с коррупцией в Украине.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Это вопрос не выполнения каких-либо формальных критериев, как, например, количество отказов в визах. Отказы зависят от самих американцев – сколько они захотят, столько и поставят", – отметил он.

По словам дипломата, США очень сложно предоставляют безвиз даже странам Евросоюза.

"Соединенные Штаты даже для новых стран-членов Евросоюза очень сложно предоставляют безвиз. Вспомните, как радовались поляки, когда его получили", – напомнил Климкин.

Таким образом, дипломат убежден, что в установлении формальных критериев получения безвиза с США нет смысла. В то же время он привел ряд факторов, основываясь на которых, в Вашингтоне могут принимать такое решение.

Оценка ситуации безопасности в Украине.

Оценка состояния борьбы с коррупцией, состояния реформирования судебной системы и состояния правоохранительных органов.

Оценка американцами состояния потенциальной эмиграции из Украины в США.

"Поэтому я думаю, что это будет долгая история, поскольку по всем трем большим темам, мягко говоря, есть над чем работать", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что сейчас ведется работа по предоставлению нашей стране безвизового режима с США. Она отметила, что для получения положительного результата придется отработать множество вопросов.