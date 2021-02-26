Береза жестко ответил Добкину на "дол***ба" в прямом эфире. Видео 18+

Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Причиной конфликта стала дискуссия о сексизме в украинском обществе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда в эфире действительно раздается сексизм, который никто не останавливает – это ненормально… Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной, поддутой too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно", – сказал Береза, имея ввиду скандал с руководителями партии "Слуга народа" Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

В ответ Добкин заявил, что не понял, "что оно хотело сказать".

"Ну, оно тупое, поэтому не понимает. Извините", – парировал Береза.

"Слышь, ты, дол*еб, ты с кем разговариваешь?" – возмутился Добкин.

"М*дило! Е*ало завали!" – не сдержался Береза.

После этого в ситуацию вмешалась ведущая, призвав обоих успокоиться и хотя бы иметь уважение к программе.

Как сообщал OBOZREVATEL,журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Арахамии и Корниенко, во время которого обсуждались женские качества одной из коллег по партии. Они назвали ее "рабочей бабой" как "корабельная сосна".