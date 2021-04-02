Белый дом официально рассказал о первом звонке Байдена Зеленскому

Появились официальные подробности переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в пятницу, 2 апреля.

Как сообщается на сайте Белого дома, американский лидер подтвердил непоколебимую поддержку Украине на фоне российской агрессии.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – сказано в пресс-релизе.

Так, президент США заверил в приверженности его администрации по активизации стратегического партнерства относительно плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ в Украине.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", – подчеркнули в Белом доме.

Также президенты обсудили сотрудничество между странами в рамках сдерживания пандемии коронавируса и укрепления демократии в регионе.

Пресс-релиз Белого дома о переговорах Байдена и Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ уточнили, что Байден и Зеленский обсудили обострение боевых действий на Донбассе и наращивание вооружений России вблизи украинской границы.