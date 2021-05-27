Белорусская журналистка – о скандальном нардепе Шевченко: как Геббельс, отправьте его к Лукашенко

Белорусская журналистка предложила отправить нардепа Евгения Шевченко к Александру Лукашенко. Она также считает, что ему следует вручить паспорт Беларуси.

Об этом Татьяна Мартынова заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 27 мая. Журналистка сравнила высказывания политика о протестах в ее стране с речью Йозефа Геббельса – пропагандиста нацистской Германии при Гитлере (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне кажется, человек заслужил белорусский паспорт, отправьте его к Лукашенко. В его администрации сейчас такие как раз пригодятся. Передергивание белорусского народа, который борется за свою свободу, в сторону провокаций кого угодно… Как Геббельс. Вот речь Геббельса сейчас я слышу это от Шевченко. Все проплачены западом, злая Америка, негодная Германия, всех купили, все вышли на улицы и участвуют в первой серии захвата власти", – сказала Мартынова.

По ее словам, в Беларуси Шевченко могут ненавидеть минимум 80% граждан.

"Вот такие как гражданин Шевченко, приезжающие к Лукашенко и говорящие от имени украинского народа, что вас тут так любят…. Если вас ненавидит здесь часть украинцев, то как минимум 80% белорусов ненавидят за это уже там", – пояснила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" спустя месяц после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Она состоялась в Минске еще 20 апреля. Тогда политик заявил, что Лукашенко украинцы якобы любят.