"Батьківщина" в Полтаве провела народное вече по "земельным" законам: принято обращение к президенту

Участники многолюдного народного вече, которое состоялось в Полтаве, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвали провести референдум о продаже земли и до его проведения не вводить в действие уже принятые "земельные" законы.

В собрании против распродажи сельскохозяйственных земель, организованном по инициативе партии "Республика", Полтавского отделения Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и партии "Батьківщина", приняла участие Юлия Тимошенко, сообщила пресс-служба политсилы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Участники вече в своем обращении требуют от президента организовать максимально широкое, открытое, равное и компетентное общественное обсуждение предложений о правилах обращения с сельскохозяйственной землей, после чего обязательно вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Также в обращении содержится требование отменить и не вводить в действие уже принятые законодательные акты – об обороте сельскохозяйственных земель, а также ввести мораторий на принятие подобного законодательства – до соответствующего решения референдума. Указанное обращение будет передано губернатору Полтавщины.

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По мнению Юлии Тимошенко, многолюдное собрание на Полтавщине может стать началом национального движения аграриев, которые во всех областях Украины будут проводить подобные сборы для защиты украинской сельскохозяйственной земли.

"Наша команда вместе с Ассоциацией фермеров образовала большой антирейдерский штаб для того, чтобы бороться вместе с людьми. Держа связь через все возможные каналы коммуникации, если нам будут сообщать, что хотя бы одного фермера коснулись незаконные махинации с землей, мы будем объединяться по всей стране и защищать каждого. Это фактически будет самозащита. Мы будем идти в суды, предоставлять нашим юристам, которые умеют профессионально воевать, и будем защищать каждого, против кого будет задействован механизм лишения земли", – пообещала Юлия Тимошенко.

Во время выступления она призвала людей не продавать свои паи и таким образом выиграть время, которое понадобится для восстановления справедливости.

"Когда эта власть уйдет, мы сможем вернуть землю Украины и спокойно развивать отечественное фермерство. Борьба будет достаточно сложная, но без нее не будет существовать ни Украина как европейское государство, ни украинский народ. Как бы ни складывались политические обстоятельства в государстве, мы никому не позволим сдать Украину. Сегодня нашей стране, как никогда, нужна наша совместная работа", – добавила лидер "Батьківщини".

Она пообещала передать принятое участниками вече обращение главе государства через канцелярию Офиса президента, а также зачитать его в четверг, 17 июня, с трибуны Верховной Рады Украины, чтобы депутаты знали о мнении людей, которые живут и работают на земле.