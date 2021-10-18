'Батьківщина' требует введения чрезвычайного положения в энергетике и предлагает механизм разрешения кризиса

Предложенный правительством "газовый" Меморандум не работает, а ситуация в энергетике становится критической. Люди и учреждения получают платежки с цифрами, в несколько раз выше обещанных властью, а объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму. "Батьківщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике и предлагает план неотложных мер, которые позволят избежать кризиса и спокойно пройти стране отопительный сезон.

На этом заявила Председатель партии Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов в понедельник, 18 октября (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того чтобы решить ситуацию уже сейчас, есть все возможности, стоит только начать действовать! " – отметила лидер партии и озвучила необходимый план действий.

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План "Батьківщини" предусматривает объявление в энергетике чрезвычайного положения и воплощение нескольких неотложных шагов:

Немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины;

Срочное устранение всех посредников между добычей и облгазами;

Как можно быстрее принятия закона "Батьківщини" №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды населения;

"Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы", – призвала глава "Батьківщини".

В то же время Юлия Тимошенко раскритиковала Меморандум, предложенный Кабинетом министров местным общинам, и продемонстрировала собравшимся платежку за газ для отдела образования Тростянецкого городского совета Сумской области, в которой стоимость газа составляет 47 гривен за кубометр – то есть почти в четыре раза больше, указанной в Меморандуме суммы.

Также критической, по словам председателя "Батьківщини", остается ситуация с запасами газа – их просто может не хватить на всю зиму – и эта тема требует особой проверки и наказания.

"Минимум 37 млрд газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Бюджетные учреждения, людей, в том числе и промышленность можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Вы представляете масштаб потерь, который будет у государства, тем более, что Коболев заявил, что в НАК "Нафтогаза" было два миллиарда долларов на закачку газа в газовые хранилища. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ не были привлечены к уголовной ответственности!" – возмутилась лидер партии.

"Батьківщина" требует создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии, которая выяснит кто сорвал план заполнения наших хранилищ летом, когда газ стоил в 6 раз дешевле. Также Юлия Тимошенко инициирует отчет премьер-министра о готовности страны к отопительному сезону

"Надо действовать немедленно и спасать людей!" – призвала Юлия Тимошенко.