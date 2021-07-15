"Батьківщина" открыла горячую телефонную линию для помощи украинцам в защите земли

Партия "Батьківщина" будет помогать людям решать проблемы, которые возникают после старта распродажи украинской сельскохозяйственной земли, который запустили вопреки воле украинцев "слуги народа". Звонить с жалобами можно по телефону бесплатной горячей телефонной линии 0800 30 2019.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что парламент собирается отдыхать, но политсила будет работать все лето.

"Мы открыли горячие линии по всей стране и просим людей обращаться к нам по любому проблемному вопросу, связанному с землей", – написала Тимошенко.

Необходимость открытия такой телефонной линии возникла после многочисленных обращений граждан, которые массово начали просить у представителей "Батьківщини" помощи, разъяснений и защиты.

Видео дня

"Никто не понимает, какие правила и порядки так называемого "рынка земли". Люди растеряны и беспокоятся по поводу рейдерских атак и захватов земли", – констатировала лидер партии после общения с фермерами и крестьянами по результатам рабочих поездок в регионы страны.

Тогда она и пообещала открыть централизованную горячую линию, куда люди смогут сообщать, если у них будут отбирают землю. Команда немедленно будет реагировать на эти случаи.

Кроме того, Тимошенко в своей заметке заверила украинцев, что команда и в дальнейшем будет добиваться проведения референдума против распродажи украинской земли.

"Мы убеждены, что распродажа земли, разрешенная властями с 1 июля, – это грандиозная афера, которая закончится для Украины очень плохо. Мы настаиваем, что решение такого масштаба должны приниматься на Всеукраинском референдуме, а не в кабинетах чиновников!" – подчеркнула лидер "Батьківщини".