"Батьківщина" открыла горячую телефонную линию для помощи украинцам в защите земли

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Тимошенко сообщила об открытии горячей телефонной линии для защиты земли

Партия "Батьківщина" будет помогать людям решать проблемы, которые возникают после старта распродажи украинской сельскохозяйственной земли, который запустили вопреки воле украинцев "слуги народа". Звонить с жалобами можно по телефону бесплатной горячей телефонной линии 0800 30 2019.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что парламент собирается отдыхать, но политсила будет работать все лето.

"Мы открыли горячие линии по всей стране и просим людей обращаться к нам по любому проблемному вопросу, связанному с землей", – написала Тимошенко.

Необходимость открытия такой телефонной линии возникла после многочисленных обращений граждан, которые массово начали просить у представителей "Батьківщини" помощи, разъяснений и защиты.

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"Никто не понимает, какие правила и порядки так называемого "рынка земли". Люди растеряны и беспокоятся по поводу рейдерских атак и захватов земли", – констатировала лидер партии после общения с фермерами и крестьянами по результатам рабочих поездок в регионы страны.

Тогда она и пообещала открыть централизованную горячую линию, куда люди смогут сообщать, если у них будут отбирают землю. Команда немедленно будет реагировать на эти случаи.

Кроме того, Тимошенко в своей заметке заверила украинцев, что команда и в дальнейшем будет добиваться проведения референдума против распродажи украинской земли.

"Мы убеждены, что распродажа земли, разрешенная властями с 1 июля, – это грандиозная афера, которая закончится для Украины очень плохо. Мы настаиваем, что решение такого масштаба должны приниматься на Всеукраинском референдуме, а не в кабинетах чиновников!" – подчеркнула лидер "Батьківщини".

"Батьківщина" открыла телефонную горячую линию для защиты земли
Тимошенко заявила, что "Батьківщина" поможет украинцам в защите земли
УкраинаВО БатьківщинаЮлия Тимошенко