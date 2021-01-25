Байден жил в особняках до Белого дома: фото недвижимости

Новый глава США Джо Байден известен своей страстью к недвижимости. До Белого дома – резиденции президента в Вашингтоне – он жил в пяти особняках.

Первые три дома Байден купил в ипотеку, когда ему было 20 лет, сообщает американское издание Realtor. Однако они пробыли в его собственности недолго (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Через несколько лет Байден продал их и купил столетний особняк в крупнейшем городе штата Делавэр – Уилмингтоне. Там он жил, когда работал адвокатом. Спустя девять лет, после смерти жены и дочери, президент продал недвижимость.

В 1972 году Байден приобрел дом в том же штате за 185 тысяч долларов. Через 20 лет коттедж был продан за 1,2 млн долларов. На эти деньги политик купил 1,6 га земли в Делавэре.

Там Байден начал строить особняк для себя и своей новой жены. Также он самостоятельно сделал в нем ремонт. Когда выяснилось, что его сын болен раком, семья решила продать дом, чтобы потратить средства на лечение. Однако его отговорил друг Барак Обама и лично одолжил деньги. Особняк до сих пор находится в собственности Байдена и сдается в аренду за 2,2 тысячи долларов в месяц.

В 2017 году президент приобрел летний коттедж стоимостью 3 млн долларов на берегу Атлантического океана. Он вмещает шесть спален, огромную кухню, совмещенную со столовой, большое пространство для отдыха и развлечений.

В это же время Байден арендовал дом в георгианском стиле в штате Вирджиния за 20 тыс. долларов в месяц. В этом особняке пять спален, гостиная с роялем, есть тренажерный зал, сауна, а также гараж, который вмещает 20 автомобилей. Здесь мраморная лестница, высокие потолки и интерьеры выполнены в сдержанных светлых тонах.

Согласно официальным данным, сейчас Байдену принадлежат два особняка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый президент США Джо Байден после Дональда Трампа устроил "переворот" в Овальном кабинете в Белом Доме. Он распорядился убрать и добавить некоторые элементы декора, портреты, бюсты и другие предметы.