Байден проведет заседание Совета национальной безопасности США из-за эскалации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, созовет заседание Совета национальной безопасности из-за напряженной ситуации в Украине и вокруг нее. Отмечается, что государство-агрессор Россия может атаковать нашу страну "в любое время".

Об этом сообщили на сайте Белого дома. Там подчеркнули, что Байден постоянно отслеживает, как развиваются события в Украине, а его команда регулярно получает и передает президенту информацию о ситуации в нашей стране.

Стало известно, что американский лидер решил созвать Совет нацбезопасности США, получив данные о встречах политиков, которые состоялись 19 февраля в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Одной из центральных тем мероприятия стала угроза вторжения России в Украину, о чем высказывались украинский президент Владимир Зеленский, британский премьер Борис Джонсон, лидеры стран Балтии – Эстонии, Литвы и Латвии, канцлер Германии Олаф Шольц и представители других стран-союзников и партнеров США.

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На фоне этого в России заявили об успешном испытании гиперзвуковых и крылатых ракет в море во время ядерных учений. Глава РФ Владимир Путин лично наблюдал за процессом.

При этом министры иностранных дел стран G7 заявили, что не увидели никаких доказательств того, что Россия сокращает свою военную активность вблизи Украины, пишет Reuters. Они по-прежнему "серьезно обеспокоены" ситуацией.

В США же считают, что Москва готова пойти в наступление и нанести удар по Украине.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил, что российские войска "начинают раскручиваться" и приближаться к украинской границе. В то же время, по его словам, вторжение не является неизбежным, и есть надежда, что Путин отступит от эскалации конфликта.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции инициировал консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, который должен был гарантировать нашему государству безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия, заявил глава государства. Полный текст выступления Зеленского доступен по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия впервые за 25 лет полностью проигнорировала конференцию по вопросам безопасности. О самых ярких и важных выступлениях Мюнхенской конференции-2022 читайте в нашем материале.