Байден после Трампа устроил "переворот" в Овальном кабинет. Фото изменений

Новый президент США Джо Байден занял рабочее место в Белом доме и внес некоторые изменения в Овальный кабинет после Дональда Трампа.

Так, Байден распорядился убрать и добавить некоторые элементы декора, портреты, бюсты и другие предметы, пишет BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В основном облик Овального кабинета не меняется десятилетиями, но практически каждый хозяин привносит что-то свое, и по этим деталям можно многое сказать о его взглядах и характере", – отмечает издание.

Что убрал Байден из кабинета:

портрет седьмого президента США Эндрю Джексона, которым восхищался Трамп;

Золотистые шторы и ковер, приобритенные при бывшем президенте;

Бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля;

Знамена видов вооруженных сил США.

Что добавил новый президент в Овальный кабинет:

портрет одного из "отцов-основателей", соавтора Декларации независимости и Конституции США, ученого и писателя Бенджамина Франклина;

Бюсты Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, которые боролись за равноправие и стали жертвами покушений;

Бюст борца с расовой сегрегацией Розы Паркс, известной как "первая леди гражданских прав" и 16-го президента США Авраама Линкольна.

Картина художника Алана Хаузера, изображающая индейца-апача верхом на лошади;

Штандарт с изображением президентской печати.

Портрет Франклина Рузвельта;

Темно-золотые портьеры и синий ковер, бывшие там при Билле Клинтоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден захотел продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 между Россией и США на пять лет.