Байден хочет поговорить с Путиным о налаживании отношений, – Блинкен

Президент США Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношения между двумя странами.

Об этом на пресс-конференции в Лондоне 3 мая заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Трансляцию вело издание The Telegraph на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава Госдепа напомнил, что Байден еще до избрания президентом предупреждал об ответных мерах, если Москва будет вести себя безрассудно или агрессивно.

При этом он уточнил, что Вашингтон не стремится к эскалации.

"Мы бы предпочли иметь стабильные и предсказуемые отношения. Если Россия будет двигаться в этом направлении, то и мы сделаем то же. У президента будет возможность, когда он встретиться с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", – сказал Блинкен.

Напомним, что встреча Байдена и Путина предварительно должна состоятся в одной из европейских стран летом.

Ранее в Белом доме заявили, что среди приоритетных тем переговоров могут быть вопросы присутствия российский войск возле границы Украины и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным. Тогда американский лидер выразил поддержку Украине и предложил президенту РФ провести встречу.