Аваков заявил, что потери России в войне против Украины составили 14,5 тыс. человек

В пятницу, 11 марта, на официальном Telegram-канале украинского политика и общественного деятеля, а также экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась информация о суммарных потерях войск РФ с 24 февраля по 11 марта. В посте говорится, что военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 11 034 человека, а из частных военных компаний – 3 419 погибших.

Также сообщается о том, что суммарные потери на утро 11 марта составляют около четырнадцати с половиной тысяч человек (14,5 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL писал, что по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российская армия потеряла в результате боевых действий в Украине 266 человек личного состава, а также 18 танков, 60 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 2 РСЗО и 2 средства ПВО. А общие боевые потери российских войск с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили более 12 тысяч человек.

Видео дня

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!