Аваков раскритиковал судью из Одессы, отпустившего 'вора в законе'

В Одессе окружной административный суд освободил от наказания "вора в законе" по кличке Коба Руставский. Такое решение на днях принял судья Константин Ефименко.

Суд запретил забрать у задержанного незаконно полученный им украинский паспорт и не решил вопрос о его перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщили на сайте МВД.

Такое решение суда исключает возможность принудительной депортации криминального авторитета Руставского из Украины.

"Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности – влияния представителей криминалитета", – сказал министр.

Государственная миграционная служба Украины подала апелляцию, чтобы высшая инстанция приняла "взвешенное и обоснованное решение относительно "вора в законе" "Кобы Руставского". Аваков пообещал лично проследить за ходом дела.

"Как можно говорить о доверии к судебной системе, а следовательно – к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу "воров в законе"? Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине. Украина не будет местом убежища международного криминалитета!" – отметил Аваков.

Напомним, что к 2020 году Дарницкий суд Киева взял под арест "вора в законе" Кобу Шемазашвили, известного как Коба Руставский. С 2016 года "Коба" находился в международном розыске за серию тяжких преступлений, среди которых отмывание средств и убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта в Одессе правоохранители задержали "вора в законе" по кличке Мамука Хонский. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.