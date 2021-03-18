В Одессе задержали вора в законе Мамуку Хонского. Фото

В Одессе правоохранители задержали вора в законе по кличке Мамука Хонский. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщается в пресс-центре Департамента стратегических расследований Нацполиции. Сейчас решается вопрос принудительного выдворения вора за пределы государства с запретом въезда.

По данным следователей, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе. Статус вора в законе 44-летний уроженец Грузии и гражданин РФ получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы России более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.

Чтобы не допустить реализации преступных планов вора в законе и распространение его преступного влияния на территории области, правоохранители установили его местонахождение. 17 марта оперативники задержали его. Составлен административный протокол за нарушение норм миграционного законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, криминальный авторитет Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) 6 января вылетел из Одессы в Черногорию. В зале отлета международных авиарейсов он провел три дня, пытаясь "прорваться" в Украину.