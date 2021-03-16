Аваков обсудил с премьером Катара сотрудничество в полицейской и военной сферах. Фото

Глава Министерства внутренних дел Украины обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество между странами в полицейской, военной и экономической сферах.

Переговоры проходили 16 марта во время встречи Арсена Авакова с шейхом Халидом бин Халифом Аль Тани, который также является министром внутренних дел, в рамках подготовки визита в Катар президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте МВД Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Аваков отметил, что страны приблизились к подписанию ряда соглашений, которые могут быть ратифицированы в ближайшее время.

"У нас хорошее взаимодействие по военно-техническим поставкам. Недавно катарская сторона купила украинские ракеты. Надеюсь, что это не последнее взаимовыгодное сотрудничество, ведь Украина является одним из мировых лидеров в ракетостроении", – подчеркнул министр.

Также глава МИД Украины посетил выставку Milipol Qatar 2021. Он отметил, что Украину заинтересовали системы компьютерного анализа, представленные на мероприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года Украина и Катар договорились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Во время переговоров Зеленский тогда предложил стране инвестировать в строительство больниц и дорог в Украине.