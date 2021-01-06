Аваков назвал Харьков "ментовским" городом и пригрозил "бандюкам"

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что Харьков является "ментовским городом".

Об этом чиновник сообщил во время совещания с харьковскими правоохранителями, передает пресс-служба МВД.

"Харьков всегда был ментовской город, как говорили. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править", – говорил Аваков.

Также министр призвал харьковских силовиков не соперничать между собой и начать сотрудничать.

"Мы не можем себе позволить, чтобы прокуратура воевала с полицией, полиция тайно подначивала СБУ, СБУ тайно ненавидела ДСР, а всех вас тайно ловило какое-нибудь НАБУ", – добавил он.

Также Аваков призвал местных руководителей силовых ведомств жестко реагировать на попытки провокаций в Харьковской области.

"Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков анонсировал следственные действия по роли Беларуси в убийстве Павла Шеремета.