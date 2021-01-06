Аваков назвав Харків "ментівським" містом і пригрозив "бандюкам"

Олексій Тітофф Політика 15:12, 6.01.2021 Оновлено: 15:19, 6.01.2021

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що Харків є "ментівським містом".

Про це чиновник повідомив під час наради з харківськими правоохоронцями, передає пресслужба МВС.

"Харків завжди був ментівським містом, як говорили. Тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим від альтернативного кулака. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі бічні авторитет не будуть тут нічого вирішувати і керувати", – говорив Аваков.

Також міністр закликав харківських силовиків не змагатися між собою та почати співпрацювати.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб прокуратура воювала з поліцією, поліція таємно кепкувала з СБУ, СБУ таємно ненавиділа ДСР, а всіх вас таємно ловило якесь НАБУ", – додав він.

Також Аваков закликав місцевих керівників силових відомств жорстко реагувати на спроби провокацій у Харківській області.

"Якщо хтось буде відповідно проявлятися або на щось навіть претендувати, буде демонстративна неадекватна, несиметрична реакція", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арсен Аваков анонсував слідчі дії щодо ролі Білорусі в убивстві Павла Шеремета.

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