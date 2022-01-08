Аслунд назвал преследование Порошенко 'близким к безумию'

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд назвал безумием преследование пятого президента Украины Петра Порошенко в то время, когда на границах Украины скопились войска.

Об этом написал у себя на странице в Twitter.

"Путин представляет наибольшую угрозу военного нападения на Украину с 2014 года, но власти нападают на крупнейшего бизнесмена (Рината Ахметова), крупнейшего иностранного инвестора (Arcelor-Mittal) и крупнейшего политического оппонента (Порошенко). Это не может закончиться хорошо", – предупредил Аслунд.

Эксперт также опубликовал у себя статью Владислава Давидзона о деле против Порошенко, обнародованном изданием Foreign Policy. Автор пишет, что Украина не может позволить себе во время кризиса преследование предыдущего президента. И отмечает, что союзники начинают все больше сомневаться в вопросах поддержки страны.

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"Как правильно отмечает Влад Давидзон, это уже близко к безумию власти – преследовать бывшего президента Порошенко, когда российские войска скапливаются на границе. Думают ли эти люди о чем-то, кроме себя?" – возмутился аналитик.

"Они преследуют крупнейшего иностранного инвестора Arcelor-Mittal и бывшего президента Порошенко за глупости в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами российских танков на вашей границе! Берегите Украину!", – призвал Аслунд.