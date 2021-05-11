Арьев: дело о госизмене Медведчука начали еще при Порошенко

Дело о государственной измене против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука было начато еще в феврале 2019 года, когда президентом был Петр Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. Он отметил, что расследование начала еще Генеральная прокуратура, которая ныне называется Офисом генпрокурора.

"Делу против Медведчука за госизмену, возбужденному при прошлой власти в феврале 2019 года, нынешний генпрокурор решилась дать ход. Венедиктова подписала подозрение. Увидим, возьмутся ли по-настоящему, или как с Коломойским", – написал Арьев.

Напомним, что генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. По ее словам, у следствия достаточно оснований для этого. Также правоохранители провели обыски у Медведчука.

Позднее она вместе с главой СБУ Иваном Бакановым рассказала подробности о расследовании.

По данным спецслужбы, Медведчук находится в Украине, а Козак – в России.

Также, следствие считает, что фигуранты вступили в сговор с российскими властями для добычи нефти и газа в Черном море.

Кроме того, Медведчук якобы передавал России данные о секретном подразделении ВСУ.