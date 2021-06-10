Арестович заверил, что Украине не стоит резко разрывать торговые отношения с Беларусью и РФ

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Украине не стоит разрывать торговые отношения с Россией и Беларусью. Он поставил под сомнение целесообразность таких политических действий.

Мнением украинец поделился в эфире телеканала "Украина 24". В частности, привел пример Литвы, которая, будучи членом Евросоюза и НАТО, продолжает покупать у белорусов и россиян 60% и 40% электроэнергии соответственно.

"Это вообще на голову не одевается, Москва подло угрожает Литве и т. д. Но мир немного сложнее речей в студиях", – высказался Арестович.

По его убеждению, в случае, если Украина вдруг откажется от привычных торговых отношений, то это может обернуться оставлением без топлива армии. Он добавил, что с Россией у страны товарооборот и так ежегодно снижается.

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"Торговые отношения невозможно разорвать за год. Сейчас скажу страшную вещь: а нужно ли их вообще разрывать? Думаю, что государство, если оно заботится о своей экономике, народе, перспективах, то должно провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы как несущая конструкция", – выразил убежден спикер делегации в ТКГ.

По его словам, Украина просто рискует потерять боеспособность, ведь в обоих соседних государств закупает 70% топлива, которое идет в том числе и на нужды Вооруженных сил Украины.

"То есть мы можем принципиально сказать "нет" и остаться на месяц-два без топлива для армии. А по поводу электроэнергии – на самом деле мы покупали дважды во время пиковых нагрузок зимой, менее 1%", – заявил Арестович.

Относительно Беларуси он добавил, что политических отношений с самопровозглашенным режимом Александра Лукашенко у Украины не существует. Поэтому власть не накладывала санкции на соседнюю страну, а только прекратила авиасообщение, как и Европа, США.

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