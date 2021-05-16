Арестович спрогнозировал отмену штрафов за въезд с ОРДЛО через Россию

Летом могут отменить штрафы для граждан, следующих из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию через Россию.

Об этом сообщил в эфире канала "Дом" член трехсторонней контактной гурпы по Донбассу Алексей Арестович. Он отметил, что когда оккупанты блокируют КПВВ, то украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через РФ.

"А это большая проблема, связанная с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, выезжающие по территории России с ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются", – сказал Арестович.

По его словам, вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он надеется, что летом эта ситуация будет решена.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Европа ошибается, считая, что Россия хочет поглотить территорию ОРДЛО. По его словам, у Москвы есть стратегическая цель – максимально русифицировать эти районы и затолкать их обратно в состав Украины как субъект федерации.