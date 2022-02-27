Арестович - российским оккупантам: вас применяют как мясо, сдавайтесь, это - не позорный плен

Военный эксперт и экс-советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович обратился к российским военным, которым отдали преступный приказ наступать на Украину. Он пояснил, что в этот переломный момент истории каждый из них несет личную ответственность за то, как он поступит.

Сообщение Арестовича передает КП в Украине. Он указал, что военнообязанные страны-агрессора отправлены на эту войну как "пушечное мясо", шансы уцелеть, а тем более выйти с победой – заведомо равны нулю.

"Ваше командование используют вас как мясо. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города, такие как Киев и Харьков, и в которых вас "расколошмачивают" за час невозможно. Смертями ваших товарищей по оружию переполнен весь интернет. Вы прекрасно понимаете, что даже если лично каждый из вас уцелеет, что маловероятно, и что этот последний бой в районе Киева ни к чему кроме смертей не приведет", – заметил Арестович.

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Он указал, что в данном случае, сдача в плен не является чем-то позорным. Напротив, это мужественный шаг солдата, который ведом совестью и личной отвагой не нести за собой смерть по приказу полусумасшедшего диктатора.

"Вы можете не переходить на нашу сторону, не сдаваться в плен, просто блокируйте выполнение преступных приказов. Есть миллион способов это сделать - заблудились, поломались, не работает радиостанция. Мы верим в вас и рассчитываем на ваше мужество, честь и благоразумие, позволяющие сделать важный личный выбор в это библейское по напряжению время", – подчеркнул украинский аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович указал, что россиянам физически не хватит ресурсов оккупировать Украину и пояснил, почему.