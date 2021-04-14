Арестович разоблачил фейк оккупантов об исключении из ТКГ Гармаша и Казанского

Из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не исключали ни Дениса Казанского, ни Сергея Гармаша.

Об этом "Стране" заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович, комментируя информацию, распространенную так называемым "МИД ДНР" через сепаратистские Telegram-каналы.

"Это неправда. Телеграмм-каналы много чего пишут. Цитируя старину Мюллера, верить в наше время нельзя никому, даже самому себе. Но мне можно. Никого из переговоров не исключили", – отметил спикер.

При этом Арестович уточнил, что также не была исключена и "общественный эксперт" Майя Пирогова, чего требовал Киев для разблокировки переговоров в политической подгруппе.

"Пока что Пирогова на заседаниях не присутствует. Но она и не исключена из переговорного процесса", – сказал он.

Отметим, в сообщении оккупантом говорилось, что в ТКГ якобы решили исключить Гармаша и Казанского для разблокирования переговоров.

Напомним, что Россия пытается навязать в ТКГ так называемого "общественного эксперта", которая в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал условие для разблокирования работы политической подгруппы – это исключение Пироговой.